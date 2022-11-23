



Франция не успевает перезапустить ряд своих реакторов

Атомная промышленность Франции не успевает вовремя запустить неработающие реакторы во избежание отключений электроэнергии и помочь Европе справиться с потерей российских поставок этой зимой, пишет Bloomberg.



Издание отмечает, что энергетический кризис в Европе может усугубиться, если EDF не выполнит план по перезапуску четверти своих атомных станций до середины декабря. Вместе с тем, график уже значительно отстает от плана, разработанного несколько недель назад.



Пока результаты не выглядят обнадеживающими, и сетевой оператор RTE предупредил, что риск дефицита в январе растет.



Эти проблемы сделают Францию, которая обычно полагается на ядерную энергетику для более двух третей своей мощности, уязвимой. Даже, несмотря на то, что эта страна менее зависима от поставок российского газа, чем Германия.