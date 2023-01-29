



Франция готовится в колласпсу общественного транспорта из-за забастовки

Работа общественного транспорта во Франции будет серьезно нарушена во вторник, 31 января, из-за забастовки профсоюзов, протестующих против запланированных правительством изменений в отношении пенсий, заявил в воскресенье министр транспорта Франции Клеман Бон.



"Это будет трудный день для общественного транспорта… Мы ожидаем серьезных сбоев", — сказал Бон в эфире LCI TV.



Он добавил, что правительство по-прежнему открыто для переговоров с профсоюзами, но сказал, что правительство сохранит основную цель изменений, предложенных президентом Эммануэлем Макроном; повышение пенсионного возраста на два года до 64 лет.



"Суть реформы не изменится", — подчеркнул министр.



Правительство хочет постепенно увеличивать пенсионный возраст на три месяца в год с сентября до 2030 года.



С 2027 года работники также должны будут платить взносы на социальное страхование в течение 43 лет, а не 42 лет, чтобы получать полную пенсию. Дополнительный год уже был предусмотрен реформой 2014 года, но правительство ускоряет темпы перехода.



Профсоюзы, в том числе умеренный профсоюз CFDT, объединились против реформы и пообещали продолжать забастовки и демонстрации до тех пор, пока правительство не откажется от своих планов.



Макрон сказал, что он был избран на платформе реформы пенсионного обеспечения и что без изменений пенсионная система Франции не может оставаться финансово жизнеспособной.



Профсоюзы организовали первую крупную акцию протеста 19 января, когда более миллиона человек прошли маршем против реформы по французским городам. Забастовки также останавливали движение поездов, блокировали нефтеперерабатывающие заводы и препятствовали выработке электроэнергии.



На прошлой неделе профсоюзы запланировали 48-часовую забастовку на атомных электростанциях и нефтеперерабатывающих заводах на четверг и пятницу, но акция прекратилась через день, когда бескомпромиссный профсоюз CGT заявил, что рабочие предпочитают присоединиться к запланированной общенациональной забастовке во вторник.