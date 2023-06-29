



Франция готовится к третьей ночи беспорядков из-за убийства полицией подростка

В ожидании третьей ночи протестов и беспорядков после убийства правоохранителями подростка по всей Франции развернуты 40 тысяч полицейских.



По данным Reuters, это почти в четыре раза больше, чем было накануне.



В Кламаре, что в 8 км от центра Парижа, местные власти ввели ночной комендантский час до понедельника.



Все автобусные и трамвайные перевозки останавливаются после 9 часов вечера.



Несмотря на массовые протесты, правительство отклонило призывы объявить чрезвычайное положение.