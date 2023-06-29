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Франция готовится к третьей ночи беспорядков из-за убийства полицией подростка
29.06.2023 23:15 Алина Груднева

Франция готовится к третьей ночи беспорядков из-за убийства полицией подростка

В ожидании третьей ночи протестов и беспорядков после убийства правоохранителями подростка по всей Франции развернуты 40 тысяч полицейских.

По данным Reuters, это почти в четыре раза больше, чем было накануне.

В Кламаре, что в 8 км от центра Парижа, местные власти ввели ночной комендантский час до понедельника.

Все автобусные и трамвайные перевозки останавливаются после 9 часов вечера.

Несмотря на массовые протесты, правительство отклонило призывы объявить чрезвычайное положение.

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