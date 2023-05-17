



Франция: 14 человек будут судить по делу об обезглавливании учителя в 2020 году

В общей сложности 14 человек предстанут перед судом во Франции по делу об обезглавливании учителя исламистским экстремистом в 2020 году, как показали юридические документы, полученные информационным агентством AFP во вторник.



Самое серьезное обвинение – соучастие в террористическом убийстве – предъявляется двум друзьям чеченского беженца, убившего учителя Сэмюэля Пати после того, как тот показал своим ученикам фотографии пророка Мухаммеда.



Убийца, 18-летний Абдуллах Анзоров, был застрелен полицией на месте происшествия в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин. Сообщается, что нападавший кричал “Аллах Акбар”, когда полиция столкнулась с ним. Прокуратура считает, что друзья нападавшего, Азим Эпсирханов и Наим Будауд, сопровождали Анзорова, чтобы купить нож, и Будауд поехал с ним в школу, сообщает AFP.



Еще шесть взрослых будут судить за связь с террористами, в том числе отца девочки в школе Пати, исламского проповедника, а также новообращенного мусульманина, контактировавшего с Анзоровым через Twitter. Шесть подростков предстанут перед судом по делам несовершеннолетних за то, что вели наблюдение за школой и опознали Пати как убийцу.



Пати стал мишенью после того, как в социальных сетях распространились сообщения о том, что он показывал своему классу карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo. 47-летний учитель использовал журнал на уроке этики для обсуждения законов о свободе слова во Франции.



Через несколько дней после убийства французские власти задержали десятки человек, в том числе четырех членов семьи убийцы.



После обезглавливания Пати французское правительство издало приказ о роспуске местной исламской группы, выступающей за ХАМАС.