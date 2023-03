France 24 уволила палестинскую журналистку за антисемитизм и подстрекательство

France 24 отстранила от должности известную палестинскую журналистку Лайлу Одех и объявила о решении начать расследование в понедельник по поводу ее позиции по израильско-палестинскому конфликту. Журналистку обвинили в подстрекательстве и антисемитизме из-за сообщений в социальных сетях, которыми Оде поделилась в своих личных аккаунтах.



​​France 24 запретила журналистке использование терминов в своих сообщениях, таких как “мученик” в отношении палестинцев, убитых израильскими войсками. Одех также использовала фразу “земли 1948 года”, говоря о Палестине под британским мандатом до создания Израиля. Канал считает такую ​​позицию противоречащей своей медийной политике в отношении палестино-израильского конфликта.



В социальных сетях была развернута широкомасштабная кампания поддержки опального автора, где арабские журналисты и правозащитники призвали встать на защиту Одех и осудили решение France 24 уволить ее. Некоторые даже призывали бойкотировать компанию.

🔴 Picture📷 || France 24 suspends the #Palestinian journalist Laila Odeh for her position because of pro-Palestinian stances.#PalYouth pic.twitter.com/fYLJk3hroE