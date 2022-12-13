



Фотографировали пациенток обнаженными. Арестованы работники больницы

Два работника больниц на севере и в центре Израиля, Данил Яаков (35 лет) и Орен Хананеев (28 лет), были арестованы по подозрению в преступлениях, связанных с педофилией.



У них были обнаружены тысячи фильмов и изображений явно педофильского содержания. Среди них были фотографии обнаженных пациенток, документальные свидетельства совершения одним из подозреваемых сексуального преступления в отношении младенца младше года и маленького ребенка его знакомых, а также интенсивная переписка по вопросам педофилии между подозреваемыми, а также с другими мужчинами.



В своей переписке они обсуждали использование седативных препаратов для снижения сопротивления у детей во время сексуального насилия. Срок их содержания под стражей был продлен, в отношении обоих будет подано заявление прокурора о намерении предъявить им обвинение и просьба о содержании под стражей до окончания судебного процесса.