Форпост в Самарии эвакуирован во второй раз: есть пострадавшие
В воскресенье, 22 января, произошли столкновения между поселенцами и полицией на месте демонтированного в пятницу форпоста Ор-Хаим в Самарии.
По данным "Аруц Шева", несколько активистов получили ранения.
Как сообщалось ранее, минимум семь человек были арестованы во время второй по счету эвакуации форпоста за неделю.
По данным МАГАВ, активисты оказали сопротивление. Они пытались восстановить демонтированный форпост и отказывались выполнять требование разойтись.
Активисты осудили министра обороны Йоава Галанта за приказ об эвакуации Ор-Хаим, заявив, что он "продолжает политику предыдущего левого правительства".
אחרי העימות בממשלה: פעילי ימין ניסו לעלות למאחז שפונה בשומרון— חדשות 13 (@newsisrael13) January 22, 2023
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