



Форпост в Самарии эвакуирован во второй раз: есть пострадавшие

В воскресенье, 22 января, произошли столкновения между поселенцами и полицией на месте демонтированного в пятницу форпоста Ор-Хаим в Самарии.



По данным "Аруц Шева", несколько активистов получили ранения.



Как сообщалось ранее, минимум семь человек были арестованы во время второй по счету эвакуации форпоста за неделю.



По данным МАГАВ, активисты оказали сопротивление. Они пытались восстановить демонтированный форпост и отказывались выполнять требование разойтись.

אחרי העימות בממשלה: פעילי ימין ניסו לעלות למאחז שפונה בשומרון



לפרטים המלאים - https://t.co/dgtUZv8aK9@yishaiporat pic.twitter.com/dWZLxJ3ylJ — חדשות 13 (@newsisrael13) January 22, 2023

Активисты осудили министра обороны Йоава Галанта за приказ об эвакуации Ор-Хаим, заявив, что он "продолжает политику предыдущего левого правительства".