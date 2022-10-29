



Forbes: созданный для защиты Калининграда корпус почти полностью уничтожен

Отправленный в Украину 11-й военный корпус, созданный для защиты Калининграда, практически полностью уничтожен.

Об этом говорится в материале Forbes

"Кремль выдернул 11-й армейский корпус из Калининграда и направил его в Украину. Где украинская армия его быстро уничтожила", - сказано в статье.

До отправки в Украину он находился между двумя странами НАТО вдоль стратегического моря, чтобы дать российским войскам преимущество в глобальной войне.

По данным издания, сейчас Калининград практически беззащитен, а угроза, которую войска когда-то представляли для НАТО исчезли.

"В ведении корпуса находятся моторизованная дивизия, отдельный моторизованный полк, артиллерия, ракеты, войска ПВО и подразделения обеспечения", - сообщает издание.

Корпус до отправки в Украину состоял из 12 тысяч человек в Калининграде. У военных было примерно 100 танков Т-72, ​​пара сотен боевых машин БТР, гаубицы Мста-С и ракеты БМ-27 и БМ-30.