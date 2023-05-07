



Флаги ХАМАСа на Храмовой горе в Рамадан: жителю Иерусалима предъявлено обвинение

Жителю Иерусалима было предъявлено обвинение в попытке пронести флаги террористической организации ХАМАС на Храмовую гору во время Рамадана, сообщила в воскресенье окружная прокуратура Иерусалима.



29-летний Аюб Афана передал своей невесте сумку с 23 флагами ХАМАС, попросив ее принести их ему на святое место.



Невеста, не знавшая о содержимом сумки, предъявила ее полиции для досмотра, когда шла на Храмовую гору. Флаги были обнаружены полицией. В это время Аюб позвонил своей невесте, чтобы забрать сумку, не подозревая, что ее задержали.

