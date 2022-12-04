Физрук заподозрен в сексуальных преступлениях в школе в Самарии
Учитель физкультуры из поселения Карней-Шомрон в Самарии подозревается в сексуальном насилии над некоторыми из своих учеников, которым было не больше 14 лет.
По данным полиции, физрука зовут Яаков Танами.
На учителя поступило уже пять жалоб. Окружной суд Петах-Тиквы разрешил опубликовать его имя, поскольку жертв его предполагаемых нападений может быть больше.
Мужчину подозревают в нескольких случаях непристойного нападения, вторжении в частную жизнь и непристойных действиях на публике. Его арестовали на прошлой неделе, а срок содержания под стражей продлен еще на сутки.
Полиция призвала других возможных жертв сообщить об инцидентах.
משטרת ישראל מנהלת חקירה אודות חשד לביצוע עבירות מין שבוצעו בקטינים על ידי המורה שלהם. על פי החשד, יעקב תנעמי מקרני שומרון שעבד בתלמוד תורה בקדומים, ביצע שורה של מעשים מגונים בקטינים מתחת לגיל 14, פגיעה בפרטיות ומעשה מגונה בפומבי. מכירים נפגעים? דווחו למשטרה. pic.twitter.com/C5XDBGtnFe— אלעד הוּמינר 🇮🇱 العاد هومينر (@EladHumi) December 4, 2022