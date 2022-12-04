



Физрук заподозрен в сексуальных преступлениях в школе в Самарии

Учитель физкультуры из поселения Карней-Шомрон в Самарии подозревается в сексуальном насилии над некоторыми из своих учеников, которым было не больше 14 лет.

По данным полиции, физрука зовут Яаков Танами.

На учителя поступило уже пять жалоб. Окружной суд Петах-Тиквы разрешил опубликовать его имя, поскольку жертв его предполагаемых нападений может быть больше.

Мужчину подозревают в нескольких случаях непристойного нападения, вторжении в частную жизнь и непристойных действиях на публике. Его арестовали на прошлой неделе, а срок содержания под стражей продлен еще на сутки.

Полиция призвала других возможных жертв сообщить об инцидентах.