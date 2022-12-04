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Физрук заподозрен в сексуальных преступлениях в школе в Самарии
04.12.2022 21:35 Алина Груднева

Физрук заподозрен в сексуальных преступлениях в школе в Самарии

Учитель физкультуры из поселения Карней-Шомрон в Самарии подозревается в сексуальном насилии над некоторыми из своих учеников, которым было не больше 14 лет.

 
По данным полиции, физрука зовут Яаков Танами.
 
На учителя поступило уже пять жалоб. Окружной суд Петах-Тиквы разрешил опубликовать его имя, поскольку жертв его предполагаемых нападений может быть больше.
 
Мужчину подозревают в нескольких случаях непристойного нападения, вторжении в частную жизнь и непристойных действиях на публике. Его арестовали на прошлой неделе, а срок содержания под стражей продлен еще на сутки.
 
Полиция призвала других возможных жертв сообщить об инцидентах.

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