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Фишинг: трое израильтян выдавали себя за сотрудников банка и украли миллионы
06.03.2023 15:11 Аркадий Бочаровский

Фишинг: трое израильтян выдавали себя за сотрудников банка и украли миллионы

Окружная прокуратура Тель-Авива представила в окружной суд города обвинительное заключение против Саши Дакула из Явне, Коби Переца и Ирина Яминой из Холона. 

Молодые люди обвиняются в рассылке  ложных текстовых сообщений, программировании поддельных веб-страниц и и в том, что они выдавали себя за сотрудников банка.

Обвиняемые обманным путем сняли миллионы шекелей с банковских счетов примерно 300 человек. Полиция в сотрудничестве с системой безопасности банка в течение последних нескольких месяцев проводила расследование под прикрытием по подозрению в совершении мошеннических преступлений и выдаче себя за сотрудников финансовых учреждений на сумму более двух миллионов шекелей.
 

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