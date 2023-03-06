



Фишинг: трое израильтян выдавали себя за сотрудников банка и украли миллионы

Окружная прокуратура Тель-Авива представила в окружной суд города обвинительное заключение против Саши Дакула из Явне, Коби Переца и Ирина Яминой из Холона.



Молодые люди обвиняются в рассылке ложных текстовых сообщений, программировании поддельных веб-страниц и и в том, что они выдавали себя за сотрудников банка.



Обвиняемые обманным путем сняли миллионы шекелей с банковских счетов примерно 300 человек. Полиция в сотрудничестве с системой безопасности банка в течение последних нескольких месяцев проводила расследование под прикрытием по подозрению в совершении мошеннических преступлений и выдаче себя за сотрудников финансовых учреждений на сумму более двух миллионов шекелей.

