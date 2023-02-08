



Фильтр за $100: Причина провала первого космического старта из Великобритании

Первый орбитальный старт ракеты Virgin Orbit LauncherOne с территории Великобритании должен был стать важной вехой для компании и региона, но закончился крахом. Теперь компания выяснила, что неудача случилась, вероятно, из-за неисправности только одного компонента стоимостью всего около 100 долларов. Об этом сообщает Spacenews.



При этом с ноября компания привлекла кредит в размере 55 миллионов долларов от Virgin Investments Limited , инвестиционного подразделения Virgin Group, но недавний уровень расходования денежных средств предполагает, что средства могут закончиться уже во втором квартале.



Как заявил глава Virgin Orbit Дэн Харт во время мероприятия SmallSat Symposium в Калифорнии, пока есть доказательства того, что причиной падения ракеты стало самопроизвольное смещение фильтра в двигателе второй ступени носителя.



Миссия Start Me Up стартовала из космопорта в Корнуолле в первой половине января 2023 года и поначалу ничто не предвещало проблем. Ракета LauncherOne успешно отделилась от самолета-носителя, а вот далее полет пошел не по плану. Со второй ступенью произошла “некая аномалия”, которая привела к преждевременному отключению двигателей. После этого компоненты ракеты и груз упали на Землю в заранее одобренном "безопасном коридоре", ракета даже не достигла околоземной орбиты.



В Virgin Orbit проводят тщательное расследование причины поломки, но ждать его окончательных результатов компания не намерена и готовится провести повторный пуск из Великобритании позже в этом году. Об этом сообщил глава Virgin Orbit во время калифорнийского саммита.



Харт выразил уверенность в точности результатов предварительного расследования – фильтр был точно на месте, когда заработал двигатель второй степени, что означает, что деталь сместилась со своего места уже в полете. Он также заявил, что Virgin Orbit больше не намерена использовать эту деталь и сейчас ищет возможные альтернативы.