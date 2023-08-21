



Фильтр-прокладка: В России тестируют “внутренний сервис доступа к YouTube”



Российский провайдер “Ростелеком” протестировал сайт, предположительно созданный для фильтрации контента на YouTube. “Ростелеком” направил сотрудникам письмо с предложением протестировать “внутренний сервис доступа к YouTube”, расположенный по адресу ytonline.ru. Об этом сообщил глава Общества защиты интернета Михаил Климарев.



Сейчас ytonline.ru недоступен. Судя по веб-архиву, на сайте стоял логотип YouTube, а внешне страница напоминала страницу YouTube. 18 августа на сайте можно было найти любое видео YouTube, в том числе расследования политика Алексея Навального.



Михаил Климарев полагает, что “Ростелеком” тестировал фильтр для цензуры YouTube. Он предполагает, что российские власти заблокируют прямой доступ к YouTube, но оставят возможность смотреть видео через “прокладку” – сайт “Ростелекома”. По его словам, на запуск такого фильтра нужно два месяца.



Михаил Климарев предположил, что этот сайт-прокладка будет заниматься воровством контента, потому что выглядит “как обычный скраппер контента, как у пиратов, буквально”. Но, возможно, он будет “альтернативным фронтендом для YouTube. Вроде Invidious, который не скачивает сам никакие ролики, но помогает пользователям смотреть видео с YouTube, одновременно ограждая их от сбора данных Google”.



Возможная блокировка YouTube в России активно обсуждается с начала полномасштабного российского вторжения в Украину после запрета Facebook и Instagram. Хотя видеохостинг блокировал каналы многих российских государственных органов и СМИ, он пока доступен в РФ.