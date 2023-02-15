



Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение

В среду, 15 февраля, на Филиппинских островах зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.



Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.



Уточняется, что эпицентр сейсмической активности находился в 24 км к юго-востоку от Сан-Фернандо и в 90 км юго-востоку от Легаспи с населением в 179 тысяч человек.



Очаг залегал на глубине 40 км. Информация о пострадавших и разрушениях пока что не поступала. Предупреждения о возможности цунами также не было.



В свою очередь, Геологическая служба США (United States Geological Survey) оценила магнитуду землетрясения в 6,1 балл по шкале Рихтера.