



Филиппины: тысячи людей эвакуируют из-за вулкана Майон

В пятницу власти Филиппин начали эвакуацию около 10 000 человек, проживающих вблизи вулкана Майон, после вулканических землетрясений и сотен камнепадов, сообщает Deutsche Welle.



Гора Майон расположена в восточной провинции Албай, примерно в 330 км к югу от столицы Филиппин Манилы.



В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что вулкан находится в "относительно высоком уровне волнений" и что "опасное извержение возможно в течение недель или даже дней".



"Прошлой ночью также наблюдалось ясное свечение кратера и раскаленный камнепад, выпавший из новой текучей лавы на вершине вулкана Майон", — говорится в сообщении института в пятницу.



Из-за этого, было принято решение повысить уровень тревоги до 3 по 5-балльной шкале, и агентство рекомендовало "эвакуировать постоянную опасную зону радиусом 6 км".



"Насколько это возможно, я хочу поддерживать нулевое количество жертв в нашей провинции, поэтому... я надеюсь, что мы сможем эвакуировать их в более безопасные места", — заявил губернатор Олбея Эдсель Греко Лагман во время экстренной встречи в четверг.

