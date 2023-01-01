



Филиппины: технический сбой в аэропорту Манилы привел к отмене сотен рейсов

Власти Филиппин приостановили полеты в Манилу и из нее в Новый год из-за сбоя в управлении воздушным движением, что создало хаос для десятков тысяч путешественников.



Из-за неработающих радаров и навигационных средств в аэропорту в общей сложности 282 рейса были задержаны, отменены или перенаправлены в другие региональные аэропорты, что затронуло около 56 000 пассажиров в международном аэропорту Ниной Акино в Маниле, сообщил в воскресенье оператор аэропорта.



По состоянию на 08:00 по Гринвичу "система была частично восстановлена", — говорится в заявлении администрации международного аэропорта Манилы.



Видео и фото, размещенные в социальных сетях, показывают длинные очереди в аэропорту и персонал авиакомпании, раздающий пакеты с едой и напитки застрявшим пассажирам.



Бюджетная авиакомпания Cebu Pacific сообщила об отключении электроэнергии и потере связи в Филиппинском центре управления воздушным движением. Авиакомпания предлагала пассажирам, которые должны вылететь в воскресенье, бесплатное перебронирование или возможность конвертировать билеты в ваучеры.



Филиппинские авиалинии заявили, что ряд рейсов был изменен, отменен и задержан, и путешественники должны проверить статус своего путешествия, прежде чем отправиться в аэропорт.

