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Филиппины: разъяренный солдат расстрелял сослуживцев
11.02.2023 12:08 Алина Груднева

Филиппины: разъяренный солдат расстрелял сослуживцев

В результате стрельбы в военном лагере на юге Филиппин погибли пятеро солдат.

Среди погибших оказался и сам стрелок.

По словам пресс-секретаря 4-й пехотной дивизии майора Франсиско Гарелло, военнослужащий взбесился после часа ночи по местному времени и застрелил четырех сослуживцев.

Затем он отправился в другие комнаты, где ему помешали двое солдат, которые во время попытки обезоружить стрелка убили его.

"Мы заверяем общественность, что это единичный случай", - сказано в заявлении.

Уточняется, что один человек получил ранения. Начато внутренней расследование по факту происшествия.

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