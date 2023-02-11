



Филиппины: разъяренный солдат расстрелял сослуживцев

В результате стрельбы в военном лагере на юге Филиппин погибли пятеро солдат.



Среди погибших оказался и сам стрелок.



По словам пресс-секретаря 4-й пехотной дивизии майора Франсиско Гарелло, военнослужащий взбесился после часа ночи по местному времени и застрелил четырех сослуживцев.



Затем он отправился в другие комнаты, где ему помешали двое солдат, которые во время попытки обезоружить стрелка убили его.



"Мы заверяем общественность, что это единичный случай", - сказано в заявлении.



Уточняется, что один человек получил ранения. Начато внутренней расследование по факту происшествия.