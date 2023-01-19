



Филиппинский нелегал предотвратил ликвидацию с помощью дрона-камикадзе в Яффо

Утром 19 января было разрешено опубликовать информацию о том, что центральный отдел ЯМАР в районе Тель-Авива раскрыл организацию из семи подозреваемых, которые планировали убийство с помощью дрона-камикадзе. Дрон был обнаружен на главной улице Яффо после сообщения филиппинца, проезжавшего мимо на велосипеде. Сегодня подозреваемым будет предъявлено обвинение.





Расследование было начато более месяца назад, после того как проезжавший на велосипеде по бульвару Йерушалайм в Яффо незаконный филиппинский мигрант заметил беспилотник с включенными огнями, стоявший на низкой каменной стене. Он заметил под дроном то, что, по его мнению, было взрывным устройством. Филиппинец связался с полицейскими, находившимися на КПП в районе Яффо, сообщив им об обнаруженном дроне, и вызванный на место происшествия полицейский сапер определил, что это мощное стандартное взрывное устройство с прикрепленным к нему механизмом дистанционной активации.



Расследование инцидента было поручено окружной прокуратуре Тель-Авива, которая подозревала, что речь идет об орудии устранения конкурента, подготовленном для нанесения вреда другому человеку в рамках криминального конфликта.



В ходе расследования следователи ЯМАР установили тайное наблюдение за рядом жителей Кфар-Касем. В ходе тайного расследования сотрудники полиции заметили, что четверо подозреваемых из организации в Кфар-Касем прибыли в район перекрестка, ведущего из Кфар-Касем в Бейт Яффо. Оперативная группа ЯМАР расположилась возле дома, как вдруг полицейские заметили в воздухе беспилотник.



Из-за опасения, что это был дрон-камикадзе, был отдан приказ ворваться в дом, и сыщики арестовали четырех подозреваемых из Кфар-Касем, а также еще одного подозреваемого, жителя Яффо, проживающего там. При обыске недалеко от места ареста детективы нашли два комплекта дронов, мобильные телефоны, а рядом с домом в сумке нашли взрывные устройства и взрывчатку.



Пятеро были арестованы и доставлены на допрос в прокуратуру, а позже по подозрению в причастности к событиям были арестованы еще двое подозреваемых, жители Кфар-Касима, вернувшиеся из Марокко. Срок содержания семерых под стражей время от времени продлевался, и сегодня (в четверг) прокуратура, как ожидается, представит обвинительное заключение по их делу и ходатайство о заключении под стражу до окончания разбирательства.