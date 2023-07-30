



Филиал “Бней Акива” в Иерусалиме разрисовали свастикой

Свастика была нарисована аэрозольной краской на стене центрального иерусалимского отделения молодежной группы “Бней Акива”.



На граффити были изображены буквы “таф” и “айн”, которые используются в логотипе Бней Акива, в “уравнении”, оканчивающемся свастикой.



В ответ заместитель мэра Иерусалима Хагит Моше написал срочное письмо начальнику полиции Иерусалима Дорону Тургеману, в котором призвал его ускорить расследование инцидентов.



“Общественное напряжение, подстрекательство и разногласия перешли все границы”, – считает она. “В то время как члены “Бней Акива” в городе укрепляют единство нации, бунтовщики пытаются представить их в темном свете”.



“Я обратилась к начальнику полиции Иерусалима с требованием ускорить расследование инцидента. Мы должны немедленно остановить это опасное явление, прежде чем ужасающее подстрекательство принесет вред человеческим жизням”, – обеспокоена чиновница.