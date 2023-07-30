Филиал “Бней Акива” в Иерусалиме разрисовали свастикой
Свастика была нарисована аэрозольной краской на стене центрального иерусалимского отделения молодежной группы “Бней Акива”.
На граффити были изображены буквы “таф” и “айн”, которые используются в логотипе Бней Акива, в “уравнении”, оканчивающемся свастикой.
В ответ заместитель мэра Иерусалима Хагит Моше написал срочное письмо начальнику полиции Иерусалима Дорону Тургеману, в котором призвал его ускорить расследование инцидентов.
“Общественное напряжение, подстрекательство и разногласия перешли все границы”, – считает она. “В то время как члены “Бней Акива” в городе укрепляют единство нации, бунтовщики пытаются представить их в темном свете”.
“Я обратилась к начальнику полиции Иерусалима с требованием ускорить расследование инцидента. Мы должны немедленно остановить это опасное явление, прежде чем ужасающее подстрекательство принесет вред человеческим жизням”, – обеспокоена чиновница.
Se pintan esvásticas en la sede de Bnei Akiva en Jerusalén— Noticias de Israel (@estadoisrael) July 29, 2023
Las pintadas mostraban las letras “taf” y “ayin”, que se utilizan en el logotipo de Bnei Akiva.https://t.co/snq1V03470