



Ferrari без номеров врезался в столб и разлетелся на части

В Москве Ferrari врезался в столб, в результате чего пострадала 23-летняя девушка. Об этом пишут Telegram-каналы Baza и 112.



По данным СМИ, авария произошла на Рублевском шоссе в ночь на 30 апреля. Водитель спорткара без номеров не справился с управлением и врезался в столб. Удар был такой силы, что машина разлетелась на части. Уточняется, что двигатель был найден в 30 метрах от автомобиля.



«С травмами головы и переломами позвонка и ног ее срочно госпитализировали в больницу. У пострадавшей вчера был день рождения», – пишет Baza.

По данным 112, девушку госпитализировали в состоянии алкогольного опьянения. Однако за рулем, по информации СМИ, находился некий мужчина.

В настоящий момент девушка находится дома, ее жизни ничего не угрожает, утверждает Baza.



