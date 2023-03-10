



Фермер застрелил террориста в Самарии

Еврейский житель Хават-Дорота, что возле Маале-Шомрона застрелил палестинского террориста, пришедшего сегодня утром, в пятницу, 10 марта, на его ферму с ножами и самодельными взрывными устройствами. Пострадавших среди израильтян в инциденте нет.



Сообщается,что террорист размахивал ножом и кричал: “Аллаху Акбар”. Хозяин фермы выстрелил и убил террориста.



После того, как террорист был застрелен, у него обнаружено несколько самодельных бомб.



В заявлении представителя ЦАХАЛа говорится, что “террорист, вооруженный ножами и самодельными взрывными устройствами, прибыл сегодня утром в район фермы Хават-Дорот Илит. Фермер, идентифицировав террориста, выстрелил в него, и террорист был обезврежен. Силы безопасности начали поиск в этом районе. Опасений, что будут обнаружены новые подозреваемые, нет”.



