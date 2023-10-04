



Феномен плевков в христиан: среди лидеров марша - брат Ротмана

В полиции Израиля отчитались по поводу задержаний харедим, которые плевались в христиан в Старом городе.



По данным 12-го канала израильского ТВ, всего задержаны пятеро подозреваемых.



Из них только четверо арестованы за сегодня, 4 октября. Еще один был задержан несколько дней назад. По словам правоохранителей, троих подозреваемых подловили на нападениях на христиан "с поличным". После задержания их отправили на допрос.



Лидером сегодняшнего марша, во время которого был произведен арест плюющего харедим, оказался раввин Натан Ротман - брат депутата Симхи Ротмана. Ранее также поступила информация о том, что среди задержанных оказались двое несовершеннолетних. Один из них арестован за сегодняшнее нападение, второй плевал в христиан накануне.



Пока премьер-министр, глава МИД, президент и другие общественные деятели осудили такое поведение, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир не увидел в этом ничего "криминального".

חמישה חשודים, בהם קטין, נעצרו בחשד ליריקות לעבר נוצרים וכניסת כנסיות בעיר העתיקה בירושלים@HGoldich

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/HhZqIkr4H9 — כאן חדשות (@kann_news) October 4, 2023