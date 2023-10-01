



Фейковые самолеты: На авиабазе “Энгельс” в РФ нарисовали Ту-95МС – фото

На авиабазе “Энгельс” в Саратовской области России военные нарисовали самолеты на местах для стоянки. Видимо, так они планируют отвлечь беспилотники от реальных целей.



Новые спутниковые снимки российского аэродрома сделала компания Planet Labs. Отличить настоящие бомбардировщики Ту-95МС от нарисованных можно по тени – к фейковым “самолетам” ее дорисовывать не стали.



Интересно, что россияне использовали этот примитивный прием, а не муляжи бомбардировщиков или другие средства маскировки.



Ранее на этом же аэродроме россияне прикрыли настоящие самолеты автомобильными шинами. На этот шаг “вторая армия мира” пошла после того, как взрывы на военных объектах Российской Федерации участилась.



Авиабаза “Энгельс” – единственная, где базируются российские стратегические бомбардировщики Ту-160. Там также находятся другие самолеты российских ВКС. Она активно используется россиянами для ведения войны против Украины.