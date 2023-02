Фейк в соцсетях: По всей Европе появляются гротескные граффити Зеленского

За последние недели в социальных сетях распространилась серия гротескных стрит-артов в Париже, Лондоне и Варшаве с изображением президента Украины Зеленского, где он нарисован поедающим Европу или деньги. Эти изображения были распространены также в прокремлевских новостных агентствах.



Один из постов утверждает, что граффити с Зеленским, глотающим деньги, находится в пригороде Парижа, напротив станции метро Saint-Mandé. Журналисты The Cube провели обратный поиск изображений, но не нашли ничего убедительного. Анализ показал заметную разницу в цвете и интенсивности между граффити и фоном, что убедительно свидетельствует о том, что изображение было подделано.

#France graffiti from #Paris : on them #Zelensky crawls out of a black hole and gobbles up money. pic.twitter.com/Pnk49hPWf6

Street artists have painted 3D graffiti in Warsaw with a message to Zelensky:



"Stop eating all our money, thank you!" pic.twitter.com/WkyEMTIKhr