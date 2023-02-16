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Фейк в соцсетях: По всей Европе появляются гротескные граффити Зеленского
16.02.2023 11:01 Наталья Богинская

Фейк в соцсетях: По всей Европе появляются гротескные граффити Зеленского

За последние недели в социальных сетях распространилась серия гротескных стрит-артов в Париже, Лондоне и Варшаве с изображением президента Украины Зеленского, где он нарисован  поедающим Европу или деньги. Эти изображения были распространены также в прокремлевских новостных агентствах.

Один из постов утверждает, что граффити с Зеленским, глотающим деньги, находится в пригороде Парижа, напротив станции метро Saint-Mandé. Журналисты The Cube провели обратный поиск изображений, но не нашли ничего убедительного. Анализ показал заметную разницу в цвете и интенсивности между граффити и фоном, что убедительно свидетельствует о том, что изображение было подделано.


The Cube также исследовал любые ссылки на граффити, но не было никаких статей или других сообщений в социальных сетях, показывающих граффити с другого ракурса. Журналисты AFP сообщили, что звонили в отели и магазины рядом с этой станцией метро, но никто никогда не видел такое граффити. Все это говорит о том, что фотография была подделана.

Были сообщения об аналогичном изображении украинского президента, нарисованном в Варшаве. Однако польское новостное агентство Konkret24 проверило изображения и также пришло к выводу, что никаких следов граффити не обнаружено.
Похожее граффити, изображающее Зеленского в виде фекалий, якобы тоже появилось в Лондоне. Но, согласно расследованию LeadStories, здание, указанное в посте в социальной сети, находится не в Лондоне, а в Цюрихе и принадлежит шоколадной фабрике Lindt. По словам директора Lindt, граффити с изображением Зеленского перед зданием никогда не появлялось. 

Распространенной темой прокремлевской пропаганды было продвижение нарративов о том, что Зеленский и Украина – это черная дыра, высасывающая деньги Европы. По мнению экспертов, цель этих фальшивых фотографий – заставить европейцев задаться вопросом, насколько их правительства должны поддерживать Украину.
   

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