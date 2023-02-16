Фейк в соцсетях: По всей Европе появляются гротескные граффити Зеленского
За последние недели в социальных сетях распространилась серия гротескных стрит-артов в Париже, Лондоне и Варшаве с изображением президента Украины Зеленского, где он нарисован поедающим Европу или деньги. Эти изображения были распространены также в прокремлевских новостных агентствах.
Один из постов утверждает, что граффити с Зеленским, глотающим деньги, находится в пригороде Парижа, напротив станции метро Saint-Mandé. Журналисты The Cube провели обратный поиск изображений, но не нашли ничего убедительного. Анализ показал заметную разницу в цвете и интенсивности между граффити и фоном, что убедительно свидетельствует о том, что изображение было подделано.
#France graffiti from #Paris : on them #Zelensky crawls out of a black hole and gobbles up money. pic.twitter.com/Pnk49hPWf6— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) November 30, 2022
The Cube также исследовал любые ссылки на граффити, но не было никаких статей или других сообщений в социальных сетях, показывающих граффити с другого ракурса. Журналисты AFP сообщили, что звонили в отели и магазины рядом с этой станцией метро, но никто никогда не видел такое граффити. Все это говорит о том, что фотография была подделана.
Были сообщения об аналогичном изображении украинского президента, нарисованном в Варшаве. Однако польское новостное агентство Konkret24 проверило изображения и также пришло к выводу, что никаких следов граффити не обнаружено.
Street artists have painted 3D graffiti in Warsaw with a message to Zelensky:— PitchforkArmy (@PitchforkArmy) November 6, 2022
"Stop eating all our money, thank you!" pic.twitter.com/WkyEMTIKhr
Похожее граффити, изображающее Зеленского в виде фекалий, якобы тоже появилось в Лондоне. Но, согласно расследованию LeadStories, здание, указанное в посте в социальной сети, находится не в Лондоне, а в Цюрихе и принадлежит шоколадной фабрике Lindt. По словам директора Lindt, граффити с изображением Зеленского перед зданием никогда не появлялось.
Распространенной темой прокремлевской пропаганды было продвижение нарративов о том, что Зеленский и Украина – это черная дыра, высасывающая деньги Европы. По мнению экспертов, цель этих фальшивых фотографий – заставить европейцев задаться вопросом, насколько их правительства должны поддерживать Украину.