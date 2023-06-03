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Фейк о смерти Павела на выборах президента Чехии создала Россия - полиция Праги
03.06.2023 21:45 Евгения Маркова

Фейк о смерти Павела на выборах президента Чехии создала Россия - полиция Праги

Россия распространяла дезинформацию о смерти нынешнего президента Петра Павела во время недавних президентских выборов в Чехии, когда он являлся кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.
 
"Криминалисты из отдела экстремизма и терроризма пражской полиции расследовали дело и установили, что следы, откуда начала распространяться эта дезинформация, ведут в Россию", - говорится в сообщении.
 
При этом конкретного преступника установить не удалось, поэтому дело было приостановлено.

В интернете распространялась дезинформация о смерти кандидата в президенты Петра Павела. Политик отреагировал на это, заявив, что "антикампания достигла нового минимума".

В январе эксгенерал НАТО Петр Павел одержал победу на президентских выборах в Чехии. Его оппонентом был пророссийский экс-премьер Андрей Бабиш.
 

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