



Фейк о смерти Павела на выборах президента Чехии создала Россия - полиция Праги

Россия распространяла дезинформацию о смерти нынешнего президента Петра Павела во время недавних президентских выборов в Чехии, когда он являлся кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.



"Криминалисты из отдела экстремизма и терроризма пражской полиции расследовали дело и установили, что следы, откуда начала распространяться эта дезинформация, ведут в Россию", - говорится в сообщении.



При этом конкретного преступника установить не удалось, поэтому дело было приостановлено.



В интернете распространялась дезинформация о смерти кандидата в президенты Петра Павела. Политик отреагировал на это, заявив, что "антикампания достигла нового минимума".



В январе эксгенерал НАТО Петр Павел одержал победу на президентских выборах в Чехии. Его оппонентом был пророссийский экс-премьер Андрей Бабиш.

