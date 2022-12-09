



Федеральная торговая комиссия США (FTC) подает в суд

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подает в суд, чтобы помешать Microsoft приобрести Activision Blizzard. Microsoft собиралась заплатить рекордные 75 миллиардов долларов за покупку производителя видеоигр.



Главное чего боится FTC, что сделка существенно повредит конкурентам в видеоиграх, особенно по консолям Xbox, а также в индустрии облачных игр.



Activision производит мегапопулярные видеоигры, такие как Call of Duty и World of Warcraft для нескольких консолий. И приобретение их Microsoft может представлять риск, что Нинтендо получит значительное преимущество из-за эксклюзивности этих игр только на их платформе.



"Напомню, что сейчас прибыль индустрии компьютерных игр в 5 раз больше кассовых сборов от проката фильмов", - пишет нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.