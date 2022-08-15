



ФБР: Пистолет Болдуина не мог выстрелить случайно

Согласно отчету судебно-медицинской экспертизы ФБР, из пистолета, который был использован на съемках фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином, нельзя было выстрелить без нажатия на спусковой крючок.



Об этом сообщает ABC News.



Напомним, что Алек Болдуин держал в руках пистолет во время съемок фильма. В один момент произошел внезапный выстрел, в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс.



Тестирование на случайный выстрел показало, что огнестрельное оружие, использовавшееся при стрельбе, не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок. Тестирование показало, что револьвер не мог выстрелить при взведении курка наполовину или на четверть, а также при полном взведении курка без нажатия на спусковой крючок.



Алек Болдуин ранее заявлял, что не нажимал на спусковой крючок.



В то же время, как пишет ABC, смерть Галины Хатчинс была квалифицирована как несчастный случай.

