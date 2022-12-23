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Фатальный ужин: женщина накормила сына и квартиранта, после чего они умерли
23.12.2022 10:48 Ольга Белозерова

Фатальный ужин: женщина накормила сына и квартиранта, после чего они умерли

В Москве женщина накормила ужином своего сына и квартиранта из Средней Азии, а на утро они оказались мертвы.

Как сообщает РЕН ТВ, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела двух мужчин: сына хозяйки и квартиранта, уроженца одной из стран Средней Азии.

Полиция выяснила, что мужчины работали грузчиками. Они пришли домой ночью после работы, хозяйка квартиры накормила их ужином. Вскоре квартирант пожаловался на тошноту и плохое самочувствие, другой же мужчина чувствовал себя нормально.

На утро мужчины не проснулись. Женщина пыталась их разбудить, но тщетно, - мужчины оказались мертвы.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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