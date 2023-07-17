



Фатальный перебор: Турист в баре решил попробовать “все меню” коктейлей и умер

Британский турист, будучи уже “подшофе”, решил продегустировать все позиции из меню в баре бассейна при отеле, но 21 коктейль не осилил и умер.



Трагический инцидент произошел на Ямайке, сообщает издание Daily Star. Семья объявила сбор денег, чтобы доставить его тело домой и похоронить.



Тимоти Саузерн, 53-летний турист из Стаффордшира, вместе с семьей отправился в отпуск на Ямайку. Во время пребывания в Royal Decameron Club Caribbean в Сент-Энн, он решил попробовать все коктейли, предлагаемые баром.



По данным проведенного расследования, выяснилось, что отчаянную идею гостю курорта подали две канадки, которые сами хотели выпить 21 коктейль к полуночи в честь дня рождения одной из них. Цель показалась британцу интересной и он тоже решил ее реализовать. Однако он не учел, что к началу смертельного эксперимента в его организме уже было пиво и бренди. Приблизительно на середине пути – турист осилил 12 коктейлей – ему стало плохо.



Экспериментатор отправился в гостиничный номер, где вскоре ему стало плохо. Прибывшая “скорая” не смогла помочь дегустатору.



Эксперты на Ямайке сообщили, что турист скончался от избытка алкоголя. А патологоанатом в Великобритании определил причину смерти Тимоти Саузерна как острый гастроэнтерит, обусловленный употреблением алкоголя.