



Фатальная авария на шоссе №6

Два мальчика, 13 и 16 лет, погибли ночью 26 декабря, когда автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с ограждением на шоссе 6, недалеко от Бака аль-Гарбия в направлении развязки Ницани Оз.



Водитель автомобиля и еще три мальчика получили травмы средней тяжести. Медики и парамедики MADA оказали раненым медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу "Хилель Яффе" в Хадере.



Предварительное расследование показало, что водитель потерял контроль над автомобилем и с силой врезался в ограждение.