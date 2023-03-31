



Фармацевты осудили атаку в Дизенгоф-центре в Тель-Авиве

Ассоциация фармацевтов Израиля осудила нападение на сотрудника аптеки в Дизенгоф-центре в Тель-Авиве.



Соответствующее заявление было сделано днем, 31 марта.



"Мы не позволим аптекам стать полем боя. Мы повторяем наш призыв к министерству здравоохранения инициировать закон, который сдержит и предотвратит случаи насилия и позволит медицинскому персоналу выполнять свою работу, находясь под защитой", - сказал председатель ассоциации.



Напомним, что в пятницу покупатель сломал перегородку в аптеке и напал на сотрудника, поскольку его вывела из себя очередь. В итоге, фармацевт попал в больницу Ихилов.

