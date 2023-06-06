



Фанаты “Бейтара” протестуют против запрета на игру команды в турнирах UEFA

В понедельник вечером сотни болельщиков футбольного клуба “Бейтар Иерусалим” устроили громкий митинг возле дома прокурора Израильской футбольной ассоциации (IFA) в Гиватаиме против решения отстранить команду от участия в европейском турнире в следующем году.



Правые политики раскритиковали это решение, а некоторые фанаты даже угрожали смертью судьям IFA, которые выносили решение о наказании после того, как болельщики “Бейтара” ворвались на поле после победы в финале Кубка штата в прошлом месяце.



Решение, принятое в понедельник вечером трибуналом IFA означает, что клуб будет отстранен от участия в Лиге европейских конференций UEFA, состязании лучших игроков национальных лиг и обладателей кубков со всей Европы.



“Бейтар Иерусалим” также должен выплатить штраф в размере 70 000 шекелей. Клуб может быть отстранен от участия в Кубке штата, а в игре Лиги могут быть вычтены три очка, если хаос, устроенній фанатами, повторится.



Через несколько часов после вынесения решения фанаты собрались у дома прокурора IFA Нира Решефа в Гиватаиме с рожками, свистками, петардами и фейерверками. На видео с места происшествия, размещенных в социальных сетях, видно, как фанаты скандируют такие лозунги, как “Нир Решеф мертв” и “У вас коррумпированный сосед”. Некоторые участники беспорядков ненадолго заблокировали близлежащую дорогу Алуф Саде и разожгли там костер.



В ответ IFA опубликовала заявление, в котором говорилось, что судьям трибунала, вынесшим решение о наказании, угрожали расправой. В ассоциации заявили, что подали заявление в полицию. В своем заявлении IFA предупредила, что “появились жестокие и опасные высказывания, которые ставят нас очень близко к катастрофе”.



“Суды независимы и действуют бесстрашно и без дискриминации”, – говорится в заявлении. “Их независимость не должна подвергаться сомнению. Правильный и общепринятый путь – подать апелляцию в высший суд IFA, как заявил клуб”.



Постановление также вызвало политическую реакцию со стороны членов правого правительства, многие из которых связаны с “Бейтаром” или поддерживают его. Министр культуры и спорта Мики Зоар из “Ликуд” написала в Twitter, что наказание “не соответствует спортивным ценностям” и что “Бейтар” заслуживает играть в Европе”, поскольку он выиграл Кубок и “поведение болельщиков не должно повлиять на игроков и тренера, выигравших матч”.

Зоар убежден, что “коллективное наказание – это не решение”, и добавил, что решение “должно измениться, иначе для победы на поле нет смысла”.



Министр регионального сотрудничества “Ликуд" Давид Амсалем, фанат “Бейтара”, отреагировал во время выступления на пленуме Кнессета, предположив, что решение могло быть политическим.



Обращаясь к IFA, Амсалем сказал: “Подумайте о том, что делаете, давайте наказание, связанное со спортом, без проблем, но не выгоняй нас из футбольных мероприятий. Надеюсь, вы сделали это не потому, что я пришел в кабинет с флагом “Бейтар”.

עם נפצים וזיקוקים: הפגנה של עשרות אוהדי בית"ר נגד תובע ההתאחדות עו"ד ניר רשף על ההחלטה לפסול את בית"ר לירושלים ממשחקים באירופהhttps://t.co/tbaPU0UFrp@OrRavid



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משום מה המחאה של אוהדי בית״ר כוללת במקרה גם השחתת דגלי גאווה ברחבי גבעתיים. מוזר, מה להם ולזה pic.twitter.com/5p3hK6H71o — Eran Laor (@eranlaor) June 5, 2023