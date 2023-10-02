



Фанаты “Бейтар Иерусалим”, поющие “Смерть арабам” и другие расистские лозунги, к

Фанаты “Бейтар Иерусалим”, поющие “Смерть арабам” и другие расистские лозунги, когда они ехали в иерусалимском трамвае на футбольный матч 2 октября попали на видео. Об этом сообщает радио ”Галей ЦАХАЛ”.



Сторонники футбольной команды, известные своей радикальной позицией, ехали в вагон скоростного трамвая вместе с арабскими пассажирами.