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Фанаты “Бейтар Иерусалим”, поющие “Смерть арабам” и другие расистские лозунги, к
02.10.2023 18:59 Наталья Богинская

Фанаты “Бейтар Иерусалим”, поющие “Смерть арабам” и другие расистские лозунги, к

Фанаты “Бейтар Иерусалим”, поющие “Смерть арабам” и другие расистские лозунги, когда они ехали в иерусалимском трамвае на футбольный матч 2 октября попали на видео. Об этом сообщает радио ”Галей ЦАХАЛ”.

Сторонники футбольной команды, известные своей радикальной позицией, ехали в вагон скоростного трамвая вместе с арабскими пассажирами.

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