Фанаты “Бейтар Иерусалим”, поющие “Смерть арабам” и другие расистские лозунги, к
Фанаты “Бейтар Иерусалим”, поющие “Смерть арабам” и другие расистские лозунги, когда они ехали в иерусалимском трамвае на футбольный матч 2 октября попали на видео. Об этом сообщает радио ”Галей ЦАХАЛ”.
Сторонники футбольной команды, известные своей радикальной позицией, ехали в вагон скоростного трамвая вместе с арабскими пассажирами.
הרכבת הקלה בירושלים, ערבים ויהודים באותו הקרון: אוהדי בית"ר פתחו בשירת "מוות לערבים" ו"הפועל שרמוטות ערבים" - שעות לפני המשחק בטדי@GLZRadio pic.twitter.com/PXZwjvkjNs— נועה ברנס Noa Baranes (@noabaranes10) October 2, 2023