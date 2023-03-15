



Фанаты "Айнтрахта" устроили беспорядки в Неаполе перед матчем Лиги чемпионов

В среду в Неаполе в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Айнтрахта" во Франкфурте вспыхнули беспорядки, когда фанаты подожгли полицейскую машину и забросали камнями автобусы в центре города.



Итальянские власти запретили болельщикам из Франкфурта вход на стадион из-за опасений возможного насилия, но группа болельщиков немецкого клуба все же отправилась в Италию.



На кадрах видно, как фанаты атакуют полицейских, бросая в них камни, столы и стулья. Разьяренные болельщики немецкой команды также подожгли полицейскую машину.



Scary scenes on the streets of Naples ahead of Napoli v Eintracht Frankfurt. 🇮🇹 Football fandom boiled over.pic.twitter.com/GJfXJL9aNn — Men in Blazers (@MenInBlazers) March 15, 2023

Итальянские СМИ сообщают, что местные болельщики бросали камни и бутылки в автобусы, перевозившие болельщиков "Айнтрахта", повредив одно окно. Около 600 из них приехали из Германии, где "Наполи" выиграл первый матч со счетом 2:0 ."Это не фанаты, это преступники, головорезы. Интересно, устроят ли они такой же бардак в Германии?" — написал в Instagram вице-премьер Италии Маттео Сальвини, выразив "полную поддержку" полиции на местах.Фанаты обеих команд столкнулись перед первым матчем во Франкфурте, и полиция назвала сегодняшнюю игру очень рискованной.На прошлой неделе "Айнтрахт" был проинформирован о решении Италии не допускать немецких болельщиков на стадион, на что клуб отреагировал гневно и назвал это решение "неприемлемым вмешательством".