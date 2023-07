Фанатка Тейлор Свифт завернулась с головой в плед: Зачем она это сделала

Женщина сказала своему шефу, что больна, чтобы пойти на концерт Тейлор Свифт. Чтобы никто не раскрыл эту ложь, она решила скрыть свое лицо.

Об этом пишет The Sun.



Сделала она это довольно странным способом. Поклонница певицы накинула на себя большой плед, а завершила этот образ солнцезащитными очками.



Загадочную поклонницу заметили накануне выступления звезды в Цинцинатти, что в штате Огайо. Прохожие были озадачены ее странным видом – не каждый день увидишь посреди улицы человека, с головой завернутого в плед. Причина такой таинственности, конечно же, заинтересовала и местных журналистов.



Выяснилось, что женщина должна была работать, но очень хотела послушать вживую Тейлор Свифт. Она оформила на работе больничный, а чтобы шеф не узнал ее на кадрах с концерта, "замаскировалась". Как сообщила WKRC-TV Local 12, была по меньшей мере еще одна такая фанатка, которая не хотела публично раскрывать свою личность.



Журналистка, общаясь с одной из фанаток, предположила, что Тейлор Свифт для нее значит очень многое, если она взяла больничный, чтобы попасть на концерт.



"Да, это правда. Я чуть не дала своей дочери второе имя Тейлор", – рассказала она.



Репортер заверила изобретательную фанатку, что "ее секрет в безопасности". Этот отрывок из эфира стал вирусным в твиттере. Один из пользователей соцсети даже подчеркнул, что это – самое смешное, что он когда-либо видел в новостях.



I condone calling in sick in the name of@taylorswift13...



Caught up with some Swifties--who shall remain anonymous--who skipped out on work to wait in line for Taylor Swift merch this morning🤣@Local12 pic.twitter.com/9vU151pAwb