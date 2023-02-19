



Фанат открыл стрельбу на концерте Мота в Москве

Фанат открыл стрельбу на концерте певца Мота в Москве. По данным “Известий”, инцидент произошел ночью 19 февраля в одном из ресторанов города на улице Рочдельской.



Известно, что посетитель заведения выстрелил из травматического оружия, когда на концерте находились несколько десятков человек.



По предварительным данным, у стрелявшего мужчины произошел конфликт с охраной заведения.



По сообщениям очевидцев, до этого компания из семи человек пыталась попасть на сцену во время выступления певца Мота. Посетителей попросили покинуть ресторан, вывели их на улицу. После этого один из них выстрелил из травматического пистолета в землю.



У него отобрали оружие, после чего компания уехала на автомобилях в неизвестном направлении. Приехавшие на место полицейские не обнаружили нарушителей общественного порядка. В результате происшествия никто не пострадал.



По факту происшествия правоохранительными органами осуществляется проверка.



