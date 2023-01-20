



Facebook одобрил рекламу насилия после беспорядков в Бразилии

В начале января тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в национальный конгресс, Верховный суд и президентский дворец в ходе беспорядков, продолжавшихся более трех часов.



В попытке остановить поток сообщений, подстрекающих к насилию в Интернете, материнская компания Facebook Meta (META.O) заявила, что объявила Бразилию "временно опасной зоной" и удалила контент, призывающий людей взяться за оружие или захватить правительственные здания.



Однако через четыре дня после беспорядков правозащитная организация Global Witness обнаружила, что Facebook по-прежнему разрешает размещать на своей платформе рекламу, содержащую угрозы смертью и другие призывы к насилию.



Используя поддельные учетные записи, группа представила 16 поддельных объявлений для размещения на платформе, 14 из которых были одобрены для публикации.



Среди одобренных объявлений были сообщения, которые гласили на португальском языке: "Нам нужно выкопать всех крыс, захвативших власть, и расстрелять их", "Нам нужна военная революция, чтобы восстановить верховенство закона" и "Смерть детям Лулы".



Новый президент Луис Инасио Лула да Силва вступил в должность 1 января после победы над Болсонару во втором туре выборов в октябре. Однако Болсонару отказался признать поражение, и некоторые сторонники заявили, что выборы были сфальсифицированы.



