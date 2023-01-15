



Facebook Live: пассажир снял крушение в Непале изнутри самолета

Пассажир, находившийся в самолете, который разбился сегодня (в воскресенье) в Непале, записал катастрофу изнутри самолета в прямом эфире на своей странице в Facebook.



Пассажир самолета, разбившегося в Непале, записал свои последние минуты в прямом эфире на Facebook. Пассажирский самолет с 72 пассажирами, принадлежащий компании Yeti, разбился сегодня недалеко от Катманду в Непале. На данный момент власти заявили, что погибли по меньшей мере 68 человек. Кроме того, сообщается, что сотни спасателей осматривают место крушения в поисках дополнительных выживших.

