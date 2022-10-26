



Фабрика "Вльдман" отзывает товар: колбаса варёная "Элитная", срок годности 10.07

Компания "Вльдман фабрика по производству колбасных изделий и мясных продуктов Лтд". сообщает своим клиентам, что в связи с жалобой на наличие в продукте кусочка нейлона изымает из продажи продукт:

Вареная колбаса "Элитная"

Срок годности: 12.07.2022

Артикул: 141878



Из-за ответственности и верности своим клиентам по согласованию со службой контроля качества продуктов питания Ашкелонского округа при Минздраве, "Вльдман фабрика по производству колбасных изделий и мясных продуктов Лтд" работает над немедленным изъятием продукта с полок.

Потребителей, у которых есть продукт с этой датой, просят его не употреблять и обращаться в офисы компании по телефону 073-7070700 с целью возврата продукта и получения замены.



Компания "Вльдман фабрика по производству колбасных изделий и мясных продуктов Лтд." делает все возможное, чтобы избежать подобных происшествий, и приносит извинения своим клиентам.