Фабрика "Вльдман" отзывает товар: колбаса варёная "Элитная", срок годности 10.07
Компания "Вльдман фабрика по производству колбасных изделий и мясных продуктов Лтд". сообщает своим клиентам, что в связи с жалобой на наличие в продукте кусочка нейлона изымает из продажи продукт:
Вареная колбаса "Элитная"
Срок годности: 12.07.2022
Артикул: 141878
Из-за ответственности и верности своим клиентам по согласованию со службой контроля качества продуктов питания Ашкелонского округа при Минздраве, "Вльдман фабрика по производству колбасных изделий и мясных продуктов Лтд" работает над немедленным изъятием продукта с полок.
Потребителей, у которых есть продукт с этой датой, просят его не употреблять и обращаться в офисы компании по телефону 073-7070700 с целью возврата продукта и получения замены.
Компания "Вльдман фабрика по производству колбасных изделий и мясных продуктов Лтд." делает все возможное, чтобы избежать подобных происшествий, и приносит извинения своим клиентам.