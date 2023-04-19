



"Фабрика проституции". На юге Израиля накрыли сеть сутенеров

По завершении многомесячного секретного расследования полиция Израиля раскрыла сеть по торговле женщинами на юге страны.

Сеть “импортировала” проституток из-за рубежа, с акцентом на страны СНГ, такие как Украина и Беларусь.



Сетью руководили 4 мужчины и женщины, всего было арестовано 15 подозреваемых в возрасте от 30 до 50 лет, жителей Ашдода, Бат-Яма и Ришон Ле Циона. По данным полиции, за последние годы эта "фабрика" заработала миллионы.



В сети работавшей по иерархической схеме был создан пул постоянных клиентов. С сетью сотрудничали самые разные люди - подпольные финансисты, владельцев гостиниц для размещения женщин, группы водителей для доставки женщин в дома "клиентов" по всей стране, контроля за их "работой" и сбора средств, администраторы системы "маркетинга" женщин, поиска и управления отношениями с клиентами.



ЯМАР округа Лахиш удалось раскрыть способ "маркетинга" женщин в Израиле. Каждой из них организовывали профессиональную интимную фотосъемку по прибытии в Израиль. Девушкам давали сценическое имя и "бирку" с ценой.



В ходе расследования также выяснилось, что жертв заставляли употреблять наркотики, чтобы "протянуть" долгие часы и получить максимальную прибыль. Согласно материалам расследования, за последние годы сеть заработала миллионы.



Сегодня утром полицейские и налоговики провели обыски в домах подозреваемых, а также в гостиницах, принадлежащих некоторым из них, в центре страны, арестовали их для допроса и изъяли более 400 000 шекелей наличными и иностранной валютой, а также 5 автомобилей, в отношении которых была начата процедура конфискации.



Подозреваемые были доставлены на допрос в мировой суд округа Лахиш. Они подозреваются в таких преступлениях, как торговля людьми, торговля наркотиками, отмывание денег и другие преступления. Позже они предстанут перед мировым судьей в Ашкелоне для обсуждения вопроса о продлении срока их содержания под стражей.