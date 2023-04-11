



Эялю Голану понадобилась медицинская помощь после обморока во время концерта

Выступление израильского певца Эяля Голана в зале Hangar 11 в Тель-Авиве было остановлено после того, как певец заявил, что плохо себя чувствует. Вскоре после этого он потерял сознание, и Маген Давид Адом оказала артисту неотложную медицинскую помощь.



Зрители, купившие билеты получат компенсацию. Они смогут посетить другое шоу, которое будет назначено на новую дату.



В последние дни Голан плохо чувствовал недомогание, но, несмотря на это решил не отказываться от двух концертов, запланированных на Песах в Hangar 11. В воскресенье вечером, во время своего первого выступления в этом зале, он сказал публике, что “не очень хорошо себя чувствует, но сделает все, чтобы не разочаровать их”, и он действительно провел шоу, как и планировал.



В понедельник все было не так, артист был вынужден почти через час остановить шоу и извиниться перед зрителями.

