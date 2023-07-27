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Евросоюз направил в Грецию пожарные самолеты: пожары достигли окраин Афин
27.07.2023 20:10 Ирина Демьянова

Евросоюз направил в Грецию пожарные самолеты: пожары достигли окраин Афин

Европейская комиссия отправила девять пожарных самолетов для борьбы с пожарами в Греции, сообщил в четверг представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Еврокомиссия мобилизовала в общей сложности девять пожарных самолетов - это одна из наиболее мощных поддержек за последние годы", - поделился Уйвари в Twitter.

Между тем греческие власти ранее в четверг сообщили о взрыве на складе боеприпасов ВВС Греции в населенном пункте Неа Анхиалос на острове Волос. В настоящее время проводится эвакуация работников склада и людей, дома которых расположены поблизости от объекта. Несколько человек получили травмы.

Причины взрыва пока неизвестны, но ранее в четверг появились сообщения о том, что в близлежащем городе Волос пожары приобрели серьезный масштаб. Из-за них закрыли часть одной из наиболее загруженных автомагистралей, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями.

Также в четверг стало известно о том, что  пожары в Греции достигли окраин Афин.

В частности, огонь в районе столичного пригорода Кифисья распространялся быстро из-за усилившегося ветра. Однако для тушения этого пожара задействовали несколько вертолетов и пожарных бригад, и в итоге его удалось потушить.

Пожарные на Родосе десятый день ведут борьбу с бушующими пожарами. Власти острова надеются, что к выходным там огонь удастся потушить.

Тем не менее, в шести районах Греции пока сохраняются высокие риски возникновения новых пожаров.

Сообщается также о новых очагах возгорания в лесах на острове Эвбея.


     

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