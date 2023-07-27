



Евросоюз направил в Грецию пожарные самолеты: пожары достигли окраин Афин

Европейская комиссия отправила девять пожарных самолетов для борьбы с пожарами в Греции, сообщил в четверг представитель ЕК Балаш Уйвари.



"Еврокомиссия мобилизовала в общей сложности девять пожарных самолетов - это одна из наиболее мощных поддержек за последние годы", - поделился Уйвари в Twitter.



Между тем греческие власти ранее в четверг сообщили о взрыве на складе боеприпасов ВВС Греции в населенном пункте Неа Анхиалос на острове Волос. В настоящее время проводится эвакуация работников склада и людей, дома которых расположены поблизости от объекта. Несколько человек получили травмы.



Причины взрыва пока неизвестны, но ранее в четверг появились сообщения о том, что в близлежащем городе Волос пожары приобрели серьезный масштаб. Из-за них закрыли часть одной из наиболее загруженных автомагистралей, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями.



Также в четверг стало известно о том, что пожары в Греции достигли окраин Афин.



В частности, огонь в районе столичного пригорода Кифисья распространялся быстро из-за усилившегося ветра. Однако для тушения этого пожара задействовали несколько вертолетов и пожарных бригад, и в итоге его удалось потушить.



Пожарные на Родосе десятый день ведут борьбу с бушующими пожарами. Власти острова надеются, что к выходным там огонь удастся потушить.



Тем не менее, в шести районах Греции пока сохраняются высокие риски возникновения новых пожаров.



Сообщается также о новых очагах возгорания в лесах на острове Эвбея.





