



Европейский суд вводит уголовную ответственность за критику ислама

"Исламофобия — это не мнение, а преступление", — заявил левый сенатор Даниэль Обоно, услышав новость о том, что Европейский суд по правам человека, чьи решения имеют обязательную юридическую силу для 28 стран-членов Европейского Союза, осудил правого журналиста Эрика Земмура за "дискриминацию и религиозную ненависть к мусульманскому сообществу".



Суд счет, что вмешательство в осуществление заявителем его права на свободу выражения мнений было необходимо в демократическом обществе для защиты прав других лиц.



Во время предвыборной президентской кампании во Франции в 2016 году Земмур заявил по телевидению, что мусульманам должен быть предоставлен "выбор между исламом и Францией", ассимилироваться или вернуться в свои страны. Он также добавил, что Франция "тридцать лет подвергалась вторжению", а "в бесчисленных пригородах, где многие девушки носят чадру, идет борьба за исламизацию территории" и происходит "джихад".



Европейский суд, который является судебным органом Совета Европы, постановил, что "такие замечания в контексте террористических атак включают в себя дискриминационные намерения по отношению к мусульманскому сообществу".



Земмур — самый любимый и ненавистный полемист Франции. Исламские организации и антирасистские левые годами тянут его в суд, в то время как исламские фундаменталисты вынуждают его ходить с внушительным эскортом службы безопасности.



Европейский суд постановил, что государства ЕС должны ограничить право на свободу выражения мнений, закрепленное в статье 10 Конвенции, если то, что высказывается, "рискует нарушить религиозный мир". Аналогичный приговор никогда не выносился в защиту иудаизма или христианства.

