



Европейский парламент запретит использование TikTok на телефонах сотрудников

Европейский парламент принял решение запретить своим сотрудникам устанавливать на телефоны китайское приложение для обмена короткими видео TikTok по соображениям безопасности, заявил во вторник представитель ЕС.



Запрет будет распространяться не только на корпоративные телефоны, но и на личные устройства с установленной на них электронной почтой парламента и другим доступом к сети, сказал чиновник, добавив, что решение, как ожидается, будет объявлено в ближайшее время.



Европейская комиссия и Совет ЕС на прошлой неделе потребовали от сотрудников удалить TikTok с корпоративных телефонов, подчеркнув растущую озабоченность по поводу компании, принадлежащей китайской фирме ByteDance, и того, может ли правительство Китая использовать свое приложение для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов.



Пекин регулярно отрицал наличие подобных намерений.



TikTok запрещен на рабочих устройствах сотрудников Сената США. Канада приняла аналогичное решение в этот понедельник. Индия также запретила приложение для своих госслужащих.

