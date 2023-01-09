



Еврейский клад времен Второй мировой войны обнаружен на стройке в Польше

Около 400 предметов, которые были спрятаны их еврейскими владельцами во время Второй мировой войны, были обнаружены во время ремонтных работ во дворе в Лодзи, центральная Польша, сообщили местные СМИ в воскресенье.



По мнению историков, эти предметы включают священные сосуды и бытовую утварь. В основном это серебряная посуда, меноры и стеклянная тара для косметики, сообщает региональное управление по сохранению исторических объектов. Специалисты ведомства сообщили, что предметы будут переданы городскому археологическому музею.



Место, где были обнаружены предметы, находится сразу за периметром Лодзинского гетто, которое нацисты создали в городе в феврале 1940 года. До августа 1944 года через него прошло более 200 000 евреев со всей Европы. Большинство из них погибли в гетто или в концентрационных лагерях.