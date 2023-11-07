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Еврейская семья возмутилась пропалестинскими лозунгами в университете Амстердама
07.11.2023 05:30 MIGnews.com

Еврейская семья возмутилась пропалестинскими лозунгами в университете Амстердама

На церемонии вручения дипломом Амстердамского университета один из выпускников в своей речи обвинил Израиль в убийстве одних палестинцев и притеснении других. Надев куфию, он кричал "От реки до моря Палестина будет свободна".

Это возмутило еврейскую семью одного из выпускников. Они покинули зал, некоторые студенты им кричали вслед: "чертовы евреи".

Студенту вручили диплом отдельно, в присутствии только членов его семьи и представителя университета.

По словам пресс-секретаря учебного заведения, университет намерен принести извинения по электронной почте всем студентам, присутствовавшим на церемонии.

 

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