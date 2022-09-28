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Еврей умер в автобусе по пути из Умани
28.09.2022 06:25 Ольга Белозерова

Еврей умер в автобусе по пути из Умани

60-летний ультраортодоксальный еврей, который приехал в украинский город Умань на Рош ха-Шана, скончался во вторник, потеряв сознание в автобусе на выезде из города.

Об этом сообщает  United Hatzalah of Ukraine.

Когда мужчина упал в обморок, ему начали проводить реанимационные операции, во время которых у пострадавшего даже возобновился пульс. Но, в итоге, реанимационные действия оказались тщетными, и мужчина умер.

"Мы прибыли на место на машинах скорой помощи и с помощью врача Уманской поликлиники провели ему длительные реанимационные операции, пытаясь спасти ему жизнь. К сожалению, он был констатирован мертвым на месте после окончания реанимационных мероприятий", - рассказал Мэттис Шапира, глава отделения United Hatzalah в Умани.

Аарон бен Харош, представитель United Hatzalah в Умани, сообщил, что сейчас идет работа над тем, чтобы отправить тело умершего мужчины в Израиль. 

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