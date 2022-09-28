



Еврей умер в автобусе по пути из Умани

60-летний ультраортодоксальный еврей, который приехал в украинский город Умань на Рош ха-Шана, скончался во вторник, потеряв сознание в автобусе на выезде из города.



Об этом сообщает United Hatzalah of Ukraine.



Когда мужчина упал в обморок, ему начали проводить реанимационные операции, во время которых у пострадавшего даже возобновился пульс. Но, в итоге, реанимационные действия оказались тщетными, и мужчина умер.



"Мы прибыли на место на машинах скорой помощи и с помощью врача Уманской поликлиники провели ему длительные реанимационные операции, пытаясь спасти ему жизнь. К сожалению, он был констатирован мертвым на месте после окончания реанимационных мероприятий", - рассказал Мэттис Шапира, глава отделения United Hatzalah в Умани.



Аарон бен Харош, представитель United Hatzalah в Умани, сообщил, что сейчас идет работа над тем, чтобы отправить тело умершего мужчины в Израиль.