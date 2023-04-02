



Еврей подал на напавшего на него араба иск в суд на 120 000 шекелей

Еврей, подвергшийся нападению араба в Иерусалиме во время операции “Страж стен” в мае 2021 года, подал иск против нападавшего в магистратский суд Иерусалима. Истец требует возмещения убытков в размере 120 000 шекелей.



Злоумышленник был признан виновным в нападении с причинением телесных повреждений и умышленном причинении вреда по расовым мотивам и был приговорен к семи месяцам общественных работ, а также к выплате компенсации жертве в размере 4000 шекелей.



Адвокат Штайнер говорит, что “это ужасное нападение на еврея, похожего на харедим, с публичным унижением его только потому, что он еврей, и все это в столице Государства Израиль. Гражданский иск дополняет уголовный процесс, и позволит жертве преступления получить финансовую компенсацию от нападавшего. Это служит для усиления сдерживания тех, кто стремится причинить нам вред”.