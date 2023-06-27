



Эвакуация на железнодорожном вокзале Барселоны: слышно тиканье в мусорке

Полиция распорядилась об эвакуации поезда и станции метро в центре Барселоны после сообщений об обнаружении там “подозрительного объекта”, заявили они во вторник, через день после того, как та же станция была эвакуирована из-за ложной угрозы взрыва.



Представитель каталонской полиции сообщил агентству Reuters, что охранник уловил тиканье в мусорном баке и увидел торчащие кабели, что привело к закрытию станции и развертыванию отряда по обезвреживанию бомб и кинологов.



“Мы работаем на станции метро “Площадь Каталонии” в ответ на сообщение о подозрительном объекте. Наши специалисты проводят проверки для обеспечения безопасности места”, — отдельно сообщила полиция в Twitter.



В понедельник полиция закрыла ту же станцию около 17:00 по местному времени после того, как их предупредили, что в прибывающем поезде якобы была бомба. После того, как офицеры прочесали поезд, они пришли к выводу, что угроза не реальна, и разрешили возобновить движение.



