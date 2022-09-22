



"Это война": в Израиле предложили заблокировать соцсети

Глава полиции Израиля Коби Шабтай хочет заблокировать соцсети в стране, чтобы уменьшить количество беспорядков.

Такое заявление он сделал в интервью Yediot Aharonot.

Шабтай подчеркнул, что никто не ожидал, что вспыхнет насилие такой силы в прошлом году, во время операции "Страж стен". Он считает, что виной тому является влияние социальных сетей, таких как TikTok.

"Ни полиция, ни ШАБАК, ни ЦАХАЛ — никто не ожидал, что в смешанных городах будут беспорядки. Мир TikTok ворвался на сцену как сумасшедший, и наряду с тем, что происходило в Газе и ракетами, выпущенными по Иерусалиму, это дало людям право на насилие", — сказал он.

Шабтай предложил правительству заблокировать соцсети, чтобы в них не раздували "пламя насилия".

"Я придерживаюсь мнения, что в таких ситуациях необходима блокировка сетей. Это война", — добавили Шабтай.